112-nieuws: man en vrouw aangehouden wegens agressie • dak in brand

13.30

Een auto reed rond 13.30 uur een filiaal van de Praxis aan de Stationsstraat in Deurne binnen. De bestuurder reed achteruit de voorgevel van de bouwmarkt eruit. Daar is een flinke ravage te zien. Zo is de toegangsdeur compleet verwoest en de plantenbakken liggen in stukken.

De man is nagekeken in de ambulance maar is niet meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de voorgevel gestut. Daarna zijn de hulpdiensten vertrokken.

