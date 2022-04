112-nieuws: gewonden bij ongeval Oirschot • jongen klem in autoraam

10.31

Een auto is zaterdagnacht over de kop geslagen in de Middellaan in Dongen. Dit gebeurde rond halfvier. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. Daardoor belandde de auto in de rechterberm en vervolgens ging het mis. De auto kantelde, reed een hekwerk uit de grond en eindigde op het dak in een sloot. Alle vier inzittenden - Rijenaren van 17 tot 21 jaar oud - konden zelf uit de gecrashte auto komen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Er was geen drank in het spel.