Sten (9) slijpt messen ter nagedachtenis aan zijn overleden broertje

Sten begon twee jaar geleden met messenslijpen om lego te kopen.

Sten Janssen (9) uit Eindhoven is deze zondag druk aan het slijpen om geld op te halen voor onderzoek naar hersenstamkanker, de ziekte waar zijn 8-jarige broertje Wies in 2020 aan overleed. Het ingezamelde geld doneert hij aan het Prinses Máxima Medisch Centrum in Utrecht waar onderzoek wordt gedaan naar DIPG. Dit is een zeldzame vorm van hersenstamkanker bij jonge kinderen.

Evie Hendriks Geschreven door

De 9-jarige Sten uit Eindhoven staat ondertussen beter bekend als ‘Sten de messenslijper’. “Twee jaar geleden begon ik met slijpen om geld te verdienen waarmee ik lego kon kopen”, vertelt hij terwijl hij over het terrein Sectie C in Eindhoven loopt waar de inzameling plaatsvindt.

Sten druk in de weer met zijn slijpsteen.

“Toen ik de lego bij elkaar had en mijn broertje Wies erg ziek was, ben ik geld gaan ophalen voor onderzoek naar hersenstamkanker.” En dat is hard nodig volgens zijn moeder Simone. “DIPG is een zeldzame vorm van hersenstamkanker bij jonge kinderen. Ongeveer tien kinderen per jaar krijgen de ziekte in ons land.”

"Sten en Wies waren beste maatjes."

Vol bewondering voor haar zoon staat ze te kijken hoe hij fanatiek messenslijpt. “Toen we de diagnose van Wies kregen, stortte onze wereld in. We wisten dat de behandeling enkel tijd zou rekken. Sten heeft nog steeds veel verdriet om het verlies van Wies. Ze waren beste maatjes. Toch blijft hij krachtig en zamelt hij fanatiek geld in. Ik ben erg trots.” Messenslijpster Renee Frankhuizen van Scherpeindje heeft de actie samen opgezet met Sten, zijn ouders en andere messenslijpers die meedoen. “Toen ik hoorde van Sten de Messenslijper wilde ik direct actie ondernemen. En hij doet het geweldig. Als ik over een paar jaar te oud ben voor de slijperij kan Sten het overnemen”, lacht ze.

Sten en Renee vormen een goed team.

Bij messenslijpen voor het goede doel blijft het niet op het bedrijventerrein Sectie C waar veel creatieve ondernemers zich vestigen. Zo is er kunst te koop, zijn er live optredens en worden er nagels gelakt. Dat laatste is niet zonder reden.

"Tijn van de nagallakactie ook herdenken."

“Tijn van de nagellakactie bij Serious Request in 2016 had ook hersenstamkanker. Vandaar dat wij ter nagedachtenis aan hem op deze manier geld willen inzamelen”, vertelt Lola die druk met potjes lak in de weer is.

Tijn Kolsteren van de nagellakactie wordt ook herdacht.