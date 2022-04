Zelftesten is de norm en zo gaan de GGD's daarmee om

Je laten testen bij de GGD na een positieve zelftest is sinds deze week niet meer nodig. Dan rijst de vraag wat er gaat gebeuren met teststraten en vaccinatielocaties. Dit leert een rondje langs de drie Brabantse GGD's ons.

Na een positieve zelftest hoef je sinds maandag niet meer naar de GGD om te controleren of je besmet bent met het coronavirus. De zelftest is nu namelijk de norm. Teststraten blijven wel open, maar er geldt een basiscapaciteit. Dat is een minimum aantal tests dat moet worden kunnen afgenomen. Een GGD-test blijft namelijk wel mogelijk voor zorgpersoneel of kwetsbare mensen. Ook kunnen mensen zich nog laten testen als ze een herstelbewijs nodig hebben.

De drie GGD's in Brabant gaan hier verschillend mee om. Zo wordt in twee regio's al afgeschaald, maar ziet de GGD Hart voor Brabant daar nog geen reden toe. Alle drie de regio's geven aan de capaciteit vooral aan te passen naar de testvraag.

GGD Brabant-Zuidoost

De GGD in het zuidoosten van onze provincie laat weten fexlibel mee te bewegen met de testvraag, net zoals de afgelopen twee jaar al gebeurde. Nu minder mensen zich willen en hoeven te laten testen, schaalt de GGD af. Zo is de testlocatie in Eersel tijdelijk gesloten en zijn de openingstijden van de testlocaties in Helmond en Eindhoven aangepast. "Uiteraard blijven we de testvraag goed in de gaten houden, om ons aanbod hier goed op af te stemmen", laat de GGD weten.

Wat betreft de vaccinatielocaties verandert er niets bij de GGD Brabant-Zuidoost. Het is daar nog niet nodig om af te schalen, want er zijn nog genoeg mensen die een coronaprik komen halen.

Hoe de test- en vaccinatiecapaciteit er in het najaar uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

GGD Hart voor Brabant

De testlocaties van de GGD Hart voor Brabant worden vooralsnog niet afgeschaald. Datzelfde geldt voor de vaccinatielocaties. "We passen de openingstijden aan naar de vraag van de burgers."

De GGD in deze regio onderzoekt nog wat er nodig is om een eventuele piek van het aantal coronabesmettingein in het najaar op te kunnen vangen. Ook wordt gekeken of er in de toekomst locaties kunnen worden samengevoegd.

GGD West-Brabant

De GGD West-Brabant heeft onlangs de testlocaties in Bergen op Zoom en Raamsdonksveer gesloten. Er zijn nu nog twee testlocaties open, in Breda en Roosendaal. Die blijven vooralsnog open. Ook hier houdt de GGD in de gaten hoeveel vraag er is naar coronatests en past de capaciteit daarop aan.

De vaccinatielocaties worden nog niet afgeschaald. De afspraken blijven namelijk binnenlopen en ook de vrije inloop voor coronaprikken wordt nog goed bezocht. Aan de hand van de hoeveelheid aanvragen kunnen de openingstijden later eventueel nog worden aangepast. "Over hoe we de komende periode de verdere terugloop gaan opvangen, denken we nu na en hopen we binnenkort een besluit te nemen."

Over test- en vaccinatiecapaciteit in het najaar kan ook de GGD in het westen van onze provincie nog niet veel kwijt. "Het kost tijd om enkele scenario’s uit te werken en te toetsen op haalbaarheid. We hopen daar op korte termijn uit te zijn."

