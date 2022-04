Vol stadion voor de huldiging van PSV in Eindhoven

17.45

Voor de wedstrijd was er het gebruikelijke interview van ESPN met de trainers van beide ploegen. Schmidt ging in op de fitheid van zijn ploeg. "We zijn erg gemotiveerd en in goede vorm. Alle spelers kunnen wat extra energie gebruiken, maar we zijn zo fit als mogelijk. We zijn niet moe, we zijn oké. We zullen zien of aan het einde van de wedstrijd nog fris zijn", zei de Duitse oefenmeester.