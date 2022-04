Darter Michael van Gerwen na drie toernooizeges vernederd in München

Michael van Gerwen tijdens de verloren finale (foto: PDC).

Darter Michael van Gerwen heeft op de German Darts Grand Prix een gevoelige nederlaag moeten incasseren. De drievoudig wereldkampioen werd in de halve finales in München vernederd door de Engelsman Luke Humphries: 0-7. Van Gerwen had nog nooit verloren op dit toernooi, dat deel uitmaakt van de Europese Tour van de PDC.

ANP Geschreven door