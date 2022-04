112-nieuws: CO2-leiding kapot bij bedrijf in Fijnaart • weer file op de A67

14.41

In een bloemenkas van een bedrijf aan de Eerste Kruisweg in Fijnaart is woensdagmiddag een CO2-leiding kapot gegaan. Dat meldt de veiligheidsregio. Er was een slachtoffer. Dat was licht in het hoofd en had braakneigingen. De brandweer werd opgeroepen en ook een adviseur gevaarlijke stoffen, om metingen te verrichten. De ruimte waar het gebeurde, werd volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio geventileerd via het dak. Uit voorzorg kwam ook een ambulance naar de Eerste Kruisweg.