112-nieuws: auto ondersteboven in Raamsdonksveer • brommobiel uitgebrand

13.18

Een auto is op de Collegeweg in Raamsdonksveer tegen een lantaarnpaal gebotst. Door de klap belandde de wagen ondersteboven in de berm. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder door omstanders uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter is eventjes ter plekke geweest, maar ook snel weer vertrokken. De trauma-arts is ook niet meegegaan met de ambulance. Er was geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk.