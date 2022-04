RKC Waalwijk hoort na nederlaag tegen PEC weer bij degradatiekandidaten

Veel kansen, VAR-momenten, blessures en doelpunten. Het duel tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle was qua niveau een degradatiekraker, maar tegelijkertijd ook een wedstrijd waar de neutrale toeschouwer zich niet hoefde te vervelen. RKC had het liever anders gezien, want in eigen huis stapte het met een 0-2 nederlaag van het veld.

Goed was het niet, van beide kanten. Maar er gebeurde wel genoeg in het Mandemakers Stadion in Waalwijk, waar het grootste gedeelte van de supporters van PEC Zwolle kort na de aftrap het vak in kwamen lopen.

Omdat beide ploegen fouten maakten en slordig waren, kwamen er ook over en weer kansen. RKC'er Ayman Azhil kreeg na acht minuten de eerste grote kans. Op aangeven van Jens Odgaard schoot hij de bal gehaast over. Op slag van rust kreeg ploeggenoot Richard van der Venne ook een enorme mogelijkheid om te scoren. Hij mocht vrij uithalen van zo'n tien meter, maar een goede reactie van Kostas Lamprou voorkwam een Waalwijkse treffer.

RKC keek op dat moment al tegen een achterstand aan. Na iets meer dan een kwartier kwam PEC Zwolle namelijk op voorsprong. Thomas van den Belt kreeg alle tijd om van zo'n twintig meter aan te leggen. Keeper Etienne Vaessen had geen antwoord op het lage schot van de middenvelder.

VAR-momenten

Op het scorebord stond weliswaar de 0-1, maar het duurde nog wel een paar minuten voor de aftrap ook volgde. De PEC Zwolle-fans zongen 'voetballen, voetballen, voetballen'. De RKC-fans keken vol verbazing en ook hoopvol naar scheidsrechter Jochem Kamphuis, die moest wachten op de VAR in Zeist. Na lange tijd wees Kamphuis naar de middenstip, van VAR Rob Dieperink hoefde hij niet te gaan kijken en was het een geldig doelpunt.

Kort na rust greep de VAR wel in. Kamphuis gaf Daishawn Redan een gele kaart voor een schwalbe, maar op advies van Dieperink ging hij de beelden van de valpartij toch nog eens terugkijken. Hij kwam terug van zijn beslissing. Geen fopduik, maar een overtreding van Ahmed Touba: strafschop voor PEC. Aanvoerder Bram van Polen ging achter de bal staan en schoot de bal zonder twijfel tegen de touwen.

Na de 0-2 werd het spel zeker niet beter. Maar ook nu kwamen er mogelijkheden voor RKC om in ieder geval de aansluitingstreffer te maken. Michiel Kramer, de vervanger van de geblesseerd uitgevallen Odgaard, was oog in oog met Lamprou bij de grootste RKC-kans na rust niet scherp genoeg. De thuisploeg probeerde het ook in het slot van het duel om terug in de wedstrijd te komen, maar ze wist nauwelijks door de verdedigingsmuur van Zwolle te komen.

Degradatiezorgen

RKC had zichzelf een hele goede dienst kunnen bewijzen. Met een zege op PEC Zwolle was het zo goed als veilig geweest. Het gat met die ploeg zou dan gegroeid zijn naar acht punten in het voordeel van de formatie van trainer Joseph Oosting. Nu zijn de Zwollenaren door de winst gestegen naar de zestiende plek en hebben ze nog maar twee punten minder. Met nog vier duels te spelen zal de degradatiestress ineens hard toe kunnen slaan bij RKC.

Het gat met Sparta Rotterdam en Willem II, de ploegen die op dit moment op een plek staan die rechtstreekse degradatie betekent, is nu drie en vijf punten. De Tilburgse ploeg heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld, zondagmiddag komt ze in actie tegen Vitesse. In de laatste weken van de competitie speelt RKC nog thuis tegen FC Groningen en Heracles Almelo en moet het nog naar SC Cambuur en AZ.