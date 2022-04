112-nieuws: brand verwoest woonkamer huis • man mishandeld tijdens tanken

05.22

Een auto is vrijdagnacht over de kop geslagen op de Udenhoutseweg in Berkel-Enschot. Dit gebeurde rond kwart voor vier. De automobilist - die teveel had gedronken - was op een zogenoemde varkensrug gereden en raakte vervolgens een boom. De schade was enorm. Volgens de bestuurder zat hij alleen in de auto, een getuige meent dat er iemand uit de auto vluchtte na het ongeluk. De voorbijganger had ook gezien hoe na de crash geprobeerd werd een doos met vijf flessen drank te verstoppen in een sloot.