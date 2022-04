Jelle uit Deurne is opnieuw 'dik' met het Britse Koninklijk Huis

Jelle van der Steen uit Deurne heeft opnieuw het wereldnieuws gehaald met een denkwaardig fotomoment met iemand van het Britse Koninklijk Huis. Vier jaar geleden kuste hij Meghan, de vrouw van Prins Harry. Dit keer schudde hij handen met de prins zelf. Beiden waren vorige week bij Invictus Games. 'Ik viel ook wel op", grinninkt Jelle ,"ik kon alleen maar liggend in operatiebed aanwezig zijn."

Prins Harry was er vorige week in Den Haag bij als initiatiefnemer en organisator van dit sportevenement. Invictus Games heeft hij bedacht speciaal voor gewond, fysiek of mentaal, geraakte oorlogsveteranen. Prins Harry heeft zelf ook gediend in het leger. Vier jaar geleden was Jelle ook aanwezig met het Nederlandse roelstoelbasketballers. Bij de medaille-uitreiking vroeg hij of hij Megan mocht kussen en ze ging akkoord, wat meteen wereldnieuws werd.

"Hij maakt een oprechte en lieve indruk, over zijn vrouw hebben we niet meer gesproken"

"Ik denk wel dat Harry mij nog herinnerde van deze actie, maar we hebben het er niet over gehad", vertelt Jelle. "Er gaat nu een foto de wereld rond waarbij hij mijn hand schud aan mijn bed, maar ik heb hem meerdere keren gesproken. Hij maakt een oprechte en lieve indruk. Hij wil het graag goed doen voor een ander. Hij gaat zitten om op gelijk ooghoogte te zijn en vond het geen probleem om de Nederlandse basketballer aan te moedigen toen het minder goed ging."

Als aanvoerder van het rolstoelbasketbal team moest Jelle de wedstrijd in bed volgen (foto: privécollectie)

Voor Jelle is dit sportevenement erg belangrijk. "Ik ben aanvoerder van het basketbalteam. Ieder jaar krijgen we er helaas nieuwe gewonde en getraumatiseerde militairen bij. Als team zijn we er dan om deze weer uit hun put te halen, om ze weer zin te geven. Dat is een proces waar ik van begin tot eind bij wil zijn met als hoogtepunt Invictus Games waar iedereen elkaar met een paar woorden begrijpt."

"Het was echt ongelofelijk geweldig wat er voor mij gedaan is"

Het was dan ook een enorme tegenvaller toen Jelle hoorde dat hij met spoed geopereerd moest worden. "We wilden alles afblazen. Toen kwam WensAmbulance Brabant in beeld. ZIj hebben mij overal met bed naartoe gebracht van woensdag tot en met vrijdagnacht. Het is echt ongelofelijk geweldig dat dit voor mij gedaan is. Ik was ook nog eens omringd door veel familie en teamgenoten waardoor ik me zelfs achteraf nog overweldigd voel van geluk."