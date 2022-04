112-nieuws: vier auto's door brand verwoest • auto tegen boom in Breda

22.00

De brandweer van Vught moest zondagavond rond tien uur in actie komen nadat een jongen van 17 vast was komen te zitten in een schommel. Dat gebeurde in een speeltuintje aan de Lopesehoeve in Vught. Het slachtoffer was met een vriend aan het chillen in het speeltuintje. De jongen was in de schommel gaan zitten en kon niet meer uit het stoeltje komen. De opgeroepen brandweer moest de schommel demonteren. Na een halfuur was de jongen weer bevrijd.