112-nieuws: fietser moet spoed naar ziekenhuis • schade na woningbrand

16.50

In een appartementencomplex aan de Sterrebos in Oss heeft woensdag een brandje gewond. Volgens de brandweer had de bewoonster op toilet zitten roken. Plotseling heeft hierbij een kalender op de wc vlamgevat. Hierna verspreidde zich veel rook over een verdieping van het flatgebouw. Omwonenden hadden snel in de gaten wat er aan de hand was en ze waren al op het balkon van hun woning gaan staan voordat ze zouden moeten worden geëvacueerd.

Het vuur was snel geblust en de etage is door de brandweer geventileerd, waarna de rook rap was verdwenen. Een ambulance was uit voorzorg opgeroepen, maar er is niemand gewond geraakt.