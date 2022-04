Maria (15) uit Ossendrecht is vermist

De 15-jarige Maria Drezaliu uit Ossendrecht is vermist. De politie maakt zich zorgen en is naar haar op zoek.

Vanwege de privacy kan de politie geen details geven over de zaak. Het meisje is sinds woensdag verdwenen. Ze is voor het laatst gezien in Ossendrecht. Waar ze heen is, is niet duidelijk.

Het meisje is mogelijk met een volwassene mee, van ongeveer 40 jaar oud in een groene auto.

Toen ze verdween had ze een zwarte legging aan met witte letters erop, een zwarte trui van het merk Tommy Hilfiger en zwarte schoenen.

De politie vraagt mensen die haar hebben gezien of meer weten over de verdwijning, om contact op te nemen.