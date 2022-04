Veel files rond Eindhoven door werk aan de snelweg

De A2 tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt is dit hele weekend dicht, in beide richtingen. Tussen vrijdagavond negen uur en maandagochtend vijf uur, wordt al het verkeer omgeleid via de N2 Randweg Eindhoven. De afsluiting is nodig omdat er gewerkt wordt aan een tunnel onder de A2 én de N2. Volgend weekend (6-9 mei) geldt precies hetzelfde. De werkzaamheden leiden tot een aantal files rond Eindhoven.

Julia Kanters Geschreven door

De tunnel die wordt gemaakt in Eindhoven Noordwest is nodig voor een betere doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van onder meer Eindhoven Airport. De A2 is dus dicht tussen Batadorp en De Hogt in beide richtingen.

Wachten op privacy instellingen...