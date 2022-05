112-nieuws: slachtoffer steekpartij buiten levensgevaar • naakte man vast

09.05

Een vrouw die haar hond uitliet in het park de Oude Warande in Tilburg werd daar zaterdagavond rond halfacht geconfronteerd met een naakte man. De man was zichzelf aan het bevredigen. Gewaarschuwde agenten hielden even later een 31-jarige man uit Tilburg aan. Ze zagen hem op een parkeerterrein in de buurt. Hij voldeed aan het signalement van de schennispleger. De man zit nog vast. De politie is op zoek naar getuigen.