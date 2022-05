112-nieuws: A4 weer open na ongeval • dode bij bedrijfsongeval

10.00

Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij zondagochtend vroeg in een huis aan de Molenstraat in Herpen waarbij een man van 61 jaar gewond raakte. Het onderzoek van de politie naar wat zich precies heeft afgespeeeld in het huis is nog in volle gang. De politie houdt rekening met alle scenario's, zo laat ze weten. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.