112-nieuws: haar van vrouw in brand gestoken in bus • fietsster gewond

13.07

De bestuurder van een auto is bekneld geraakt na een kop-staartbotsing op de A58 bij Moergestel. De voorkant van de auto raakte zwaar beschadigd door de klap. De brandweer is aanwezig om het slachtoffer te bevrijden. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de bestuurder eraan toe is. Door het ongeluk is de rechterrijstrook in de richting van Eindhoven naar Tilburg afgesloten. Daardoor sta je al gauw een half uur in de file.