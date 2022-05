Lege schappen melk in de Jumbo, boeren willen hogere prijs

De schappen met melk in de Jumbo-filialen zijn de laatste tijd maar schraal gevuld. Volgens het supermarktconcern gaat het om leveringsproblemen. Maar volgens de melkveehouders is er iets heel anders aan de hand. "Bij lege schappen gaat het bijna altijd om prijsonderhandelingen met de leverancier", zegt Jos Verstraten, boer en bestuurder bij LTO.

Melkveehouders krijgen sinds kort zo'n vijftig cent voor een liter melk. Eerst was dat nog 35 cent. "Dat is een mooie verhoging, maar het is niet voldoende", vindt melkveehouder Lisette van Oosterhout.

Volgens Jos Verstraten is er momenteel een probleem. "Over de hele linie worden de producten duurder. Consumenten gaan dus kritisch kijken waar ze hun boodschappen gaan doen", legt hij uit. "In het verleden hebben we vaker gehad dat de melk een stuk duurder was. In die gevallen nam de supermarkt het tijdelijke verlies op de winst en compenseerde dat door op andere producten wat meer winst te pakken."

Inmiddels stijgen de prijzen van de meeste producten die in de supermarkt staan. "Supermarkten proberen nog steeds om producten tegen een zo laag mogelijke prijs in de markt te zetten."

Maar volgens Verstraten komen de melkveehouders dan in de knoop. Zij vinden namelijk dat ze te weinig geld voor de melk krijgen. "Daarom zijn er nu lege schappen. Ga er maar vanuit dat als een schap leeg is of een bepaald product niet leverbaar is, dat het bijna altijd te maken heeft met prijsonderhandelingen met de leverancier."