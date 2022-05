112-nieuws: aanhoudingen na degradatie Willem II • brand in Breda

6.30

Een jongen is afgelopen nacht zwaargewond geraakt op de Schoolstraat in Oostelbeers, volgens de politie omdat hij met zijn snorfiets tegen een lantaarnpaal was gebotst. Een traumahelikopter werd ingezet, waarna een trauma-arts en een verpleegkundige eerste hulp verleenden. Ook een ambulance en de brandweer kwamen ter plaatse. Het slachtoffer liep volgens een 112-correspondent hoofdletsel op. Hij overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets duidelijk.