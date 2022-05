Volg hier live de heiligverklaring van priester Titus Brandsma

De heiligverklaring van priester Titus Brandsma is zondagochtend vanaf 10.00 uur te zien op Omroep Brabant TV en op de website. De plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad wordt rechtstreeks uitgezonden in samenwerking met KRO-NCRV.

Brandsma woonde en werkte een groot deel van zijn leven (1881 - 1942) in Boxmeer, Megen en Oss. De paus erkende in november een wonder dat wordt toegeschreven aan de priester. Een Amerikaanse pater zou in 2004 genezen zijn van kanker nadat hij een stuk kleding van de geboren Fries had aangeraakt.

