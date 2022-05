Neus dicht en ogen open: dit zijn de mooiste thema-toiletten van Brabant

Dat Efteling-toilet van Joeri Damen uit Etten-Leur: daar veeg je je reet niet mee af. Maar ook elders in Brabant blijkt dat in het kleinste kamertje de creativiteit op grootse manier tegen de tegels omhoog is gespetterd. Dat bleek uit allerlei reacties die Omroep Brabant mocht ontvangen. Neus dicht en ogen open: dit zijn de zeven meest waanzinnige toiletten van Brabant.

1 – Papier hier!

Om te beginnen: het toilet van Joeri Damen. Dé reden dat dit artikel überhaupt tot stand kwam. Dukaten rechtstreeks uit de poeperd van de ezel. Alsof Holle Bolle Gijs persoonlijk aan het uiteinde van de pijp zit om al die rommel op te slokken. Papier hier!

Papier hier!

2. - Fruity

Of ze per sé laxerend werken: we hebben eerlijk gezegd geen flauw idee. Ergens in Schijndel lijken ze er echter toch bij te zweren. Of vinden ze deze kleine dingen gewoon hartstikke lekker. Op haar toilet zitten ze namelijk in de bril, hangen ze aan de muur, op een schilderij en worden ze zelfs tentoongesteld achter de pot. Een fruitiger poepje in Brabant is haast schier onmogelijk. De aambeien aardbeien van Joyce Schevers.

Aam- Aardbeien?

3. - Betty Poop

Hij woont weliswaar in Sint-Oedenrode, maar wij kunnen bijna ruiken dat Pieter Jansen voor zijn toilet inspiratie opdeed bij het Bierreclame Museum in Breda. Vermoedelijk is dat de enige plek in Brabant waar op zo vele vierkante meters zo veel vintage reclameborden zijn te vinden. En deed het gist een dag later zijn werk. We zien bordjes van onder meer zeep (handig), Drama Queen (geen commentaar), de politie (handen boeien is onhandig) en Betty Poop. Eh, Boop.

Betty Poop.

4. - Ajax?

Ze wonen in Den Bosch, maar vermoedelijk zijn het Ajacieden in hart en nieren. Bij Corry en Peter van den Wildenberg hoor je namelijk bij elke boodschap letterlijk de engelen zingen. Hun toilet is bijkans heiliger dan de Sixtijnse kapel. Halleluja!

Ooooooveral piemeltjes.

5. Onbevlekt ontvangen

Heiliger dan de Sixtijnse kapel? Hold my beer, klinkt het vanuit Eindhoven. Esther de Klerk is het vleesgeworden bewijs dat een goede beurt op de pot goddelijker voelt dan welke andere beurt ook. Ever. Onbevlekt ontvangen? Hier is haar bewijs.

De onbevlektste ontvangenis van heel Brabant.

6. Game of Toilet

Was het de scéne van Cersei Lannister, of toch die van Samwell Tarly? Hoe dan ook: het toilet van Pjotr van Kan mag gerust eerder Game of Toilet worden genoemd dan Game of Thrones. Deze troon in Breda heeft niet alleen foto's van de hoofdpersonen, zwaarden én pleeborstels, maar ook een toepasselijk rood gekleurde uitgang. Ser Vardis mag wel uitkijken als hij hier komt zitten.

Afvegen via links, niet via achter.

7. - London calling!

Lest best. Bij Léon en Rick Hendriks-Van Druten uit Oss maakt het niet uit als je aan de race zit. In hun kleinste kamertje kom je áltijd op tijd. Het is alsof de holle buis van hun huis rechtstreeks is aangesloten op de Tube van Londen, want dit toilet is volledig en tot in de puntjes uitgevoerd zoals de Londense Underground. Dat vertrekbord? Is 100% correct en geeft actuele tijden aan van elk station naar keuze. De posters zijn origineel uit het London Transport Museum. Het tegelmotief geïnspireerd op de Piccadilly Line. Bellen met de witte telefoon? Je hebt niet eens een kaartje nodig. Hier zit je geramd. London calling!