112-nieuws: fietser gewond na aanrijding • man vernielt tuin in Waalwijk

03.59

Een automobiliste is zaterdagnacht gewond geraakt op de rotonde aan de Boulevard in Roosendaal. Toen ze met haar auto wilde afslaan naar de Brugstraat, raakte ze een lantaarnpaal. De vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zowel de auto als de lantaarnpaal raakten bij de botsing zwaar beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en of de bestuurster gedronken had. De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.