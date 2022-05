112-nieuws: drie gewonden in Den Hout • namaak-parfum in opslagruimtes

17.45

Een huis aan de Midaslaan in Eindhoven is dinsdag door de gemeente gesloten. Bij een controle in februari vond de politie op deze plek een zeer grote hoeveelheid softdrugs, een wapen en munitie. Uit onderzoek blijkt dat deze drugs bedoeld waren voor de verkoop in een coffeeshop.

In Eindhoven wordt een aantal coffeeshops onder strikte voorwaarden gedoogd. Een coffeeshop mag een maximale voorraad drugs hebben. Daarbij tellen ze ook drugsvoorraden mee op andere locaties, waaronder die uit het huis. In dit geval was de voorraad van de coffeeshop veel te groot.

Het huis blijft vier maanden dicht. De coffeeshop werd op 26 april al voor een jaar gesloten.

