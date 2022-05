112-nieuws: treinverkeer gestremd • mogelijk explosief op bouwplaats

06.30

De 90-jarige man die sinds maandagmiddag werd vermist in Tilburg, is weer terecht. De man, die een donkerblauwe scootmobiel reed, was voor het laatst gezien bij Oud-Noord en het Goirke. Vanwege zijn vermissing werd een Burgernetbericht verstuurd. Zijn kleindochter liet dinsdagochtend via Facebook weten dat haar opa weer veilig thuis was.