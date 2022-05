Zelf Friezen en Limburgers doen mee aan Brabants grootste fietsvierdaagse

Reclameborden, versierde fietsen en heel veel vlaggen. Als je in Hoeven bent, kun je er niet omheen. Het hele dorp staat in het teken van de fietsvierdaagse, de grootste in onze provincie. Het evenement is dit jaar extra feestelijk, want de fietsvierdaagse in Hoeven bestaat vijftig jaar.

Donderdag stappen de deelnemers op hun fiets voor de eerste etappe door het West-Brabantse landschap. Onder hen de zussen Lian de Hoon-Mathijssen uit Rijsbergen en Ineke Bastiaansen-Mathijssen uit Zundert. Beiden fietsten al 44 keer mee. “Door corona is kon het twee jaar achter elkaar niet doorgaan. Ik kijk er nu al sinds november naar uit om weer op de fiets te stappen voor de vierdaagse. De gezelligheid en de verassingen waarmee we onderweg langs het parcours verwend worden, dat zie je nergens. Het is zo’n bijzonder evenement”, vertelt Lian.

"De sfeer in het dorp kun je best vergelijken met de Vierdaagse in Nijmegen."

“We zijn natuurlijk minder grootschalig maar de sfeer in het dorp kun je best vergelijken met de Vierdaagse in Nijmegen”, zegt voorzitter Anita Dielemans van de Stichting Fietsvierdaagse Hoeven. “Alleen doen wij het helemaal met onze zestig vrijwilligers en zonder betaalde krachten.” In 1972 werd de eerste fietsvierdaagse gehouden voor de campinggasten van Bosbad Hoeven. Toen een aantal jaar later ook mensen van de buiten de camping mee mochten doen, groeide het evenement snel uit zijn jasje. Inmiddels fietsen er jaarlijks ruim tweeduizend mensen mee. De afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten. Daardoor wordt de vierdaagse dit jaar niet voor de vijftigste, maar negenenveertigste keer verreden. Voor de organisatie was dit geen reden om het jubileum uit te stellen. Bovendien heeft Hoeven daarmee ook volgend jaar een reden voor een feest.

"Zelfs mensen van de Waddeneilanden fietsen mee."