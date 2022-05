Oekraïense band Patsyki Z Franeka speelt op De Parade voor landgenoten

De populaire Oekraïense popgroep Patsyki Z Franeka heeft donderdag een concert gegeven op De Parade in Den Bosch. Op het plein werd een klein festival gehouden voor honderden Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in Brabant. Nazar Franeka, de leider van de band, oefende voor het concert nog op het uitspreken van ''s-Hertogenbosch'.

Patsyki Z Franeka is een van de drie bands die optrad in onze provinciehoofdstad. Ook Khrystyna Soloviy en Vopli Vidopliassova speelden voor de vijfhonderd Oekraïners en de honderden Brabanders die op het festival waren afgekomen.

"Ik ben heel erg blij dat ik hier ben", zegt een Oekraïense vrouw. Ze heeft een geel-blauwe vlag omgeslagen. "We zijn vanuit onze opvang buiten Den Bosch hier naartoe gebracht. Op deze manier kunnen we op adem komen en ergens anders aan denken. Zeker voor onze kinderen is dit fijn."

Ook een andere mevrouw is blij dat ze in Den Bosch is. "Sinds mijn vlucht uit Oekraïne heb ik geen concert meer bijgewoond in mijn eigen taal. Nu kan dat weer. Dat geeft me een goed gevoel."

Vrouwen met kinderen

Ook organisator Mirabel van Lieshout is blij met de grote opkomst. "Er zijn vooral vrouwen met kinderen hier. Dus de bands zijn daar op aangepast. De mannen en jongens zijn nu aan het vechten voor hun land."

Voor aanvang van het concert werd in de Sint-Janskathedraal een mis gehouden. Bij de dienst werd een Oekraïense vlag van 30 meter de kerk binnengedragen.

Nazar Franeka is erg blij dat hij met zijn band kan optreden in Den Bosch. "Veel Nederlanders steunen Oekraïne in deze moeilijke tijd voor ons", zegt hij. Franeka wil namens alle musici in Oekraïne op deze manier Nederland bedanken voor de steun en ook de opvang van vluchtelingen.

"'s Hertogenbosch"

Hij heeft vooraf flink geoefend om tijdens zijn concert te kunnen zeggen 'Goedemiddag 's-Hertogenbosch'. Zo spreekt Franeka nog een vrouw aan met "'s Hertogenbosch". De vrouw kijkt verbaasd terug en zegt: "Ik kom uit Vught".

De driekoppige popband Patsyki Z Franeka bestaat uit Nazar Franeka, Lola en DJ iPunkz. Vasya OMG is een van de bekendere nummers van de band: