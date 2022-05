Kijk hier terug naar Jazztalk over het Breda Jazz Festival

De vijftigste editie van Breda Jazz Festival is van start gegaan: tot en met zondagavond vult de stad zich met live jazzmuziek. Vanwege het jubileum is er voor het eerst niet alleen muziek in de binnenstad, maar staan ook buiten de singels openluchtpodia. Liefhebbers kunnen vanuit huis alle dagen meegenieten via Jazztalk, een talkshow van BredaNu die wordt gepresenteerd door Eefke Boelhouwers.

Breda Jazz Festival duurt nog tot en met zondag. Dagelijks worden tienduizenden bezoekers verwacht. De eerste dag was al een groot succes: in de hele stad werd volop genoten en gedanst. "Het is weer helemaal zoals het vroeger was. Heel erg leuk om hier te zijn", zei een van de bezoekers donderdag al. "Fantastisch om op elke hoek van de straat je favoriete muziekgenre te horen." Jazztalk live kijken

Voormalig Omroep Brabant-radiopresentatrice Eefke Boelhouwers presenteert het hele weekend Jazztalk, live vanuit brouwerijcafé Brack in Breda. In de talkshow zie je onder meer reportages vanuit de swingende binnenstad, livemuziek en er schuiven verschillende gasten aan. Daarnaast wordt teruggeblikt op de afgelopen vijftig jaar Breda Jazz Festival, met oude beelden en verhalen. De talkshow is iedere dag online te zien bij Omroep Brabant, vanaf half tien. De aflevering van vrijdagavond kun je hier terugkijken: