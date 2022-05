112-nieuws: kat gered uit boom Boxtel • datende man beroofd

00.05

Op de straat Hees in Eersel is een man vrijdagavond van zijn fiets geduwd door een scooterrijder. "De dader heeft zelf 112 gebeld nadat hij vertrokken was", weet een 112-correspondent. Hij is later teruggekomen. "De politie heeft zijn gegevens genoteerd." Aan de duw zou een probleem vooraf zijn gegaan. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.