Drama voor ruiter Van Vleuten: toppaard Dana Blue herstelt niet meer na val

Een flinke klap voor springruiter Michael van Vleuten uit Someren. Zijn toppaard Dana Blue, met wie hij vorig jaar ongelukkig ten val kwam, kan niet meer herstellen. Na een jaar revalideren blijkt een terugkeer in de topsport onmogelijk voor het paard. “Dat is een flinke klap.”

Dana Blue moest na de val geopereerd worden. Dat genas goed, maar door de lange rustperiode is er artrose ontstaan in de voorknie. “Daardoor kan ze haar voorbeen niet meer goed buigen om een sprong te maken”, legt de springruiter uit.

Ruiter en paard vielen tijdens een wedstrijd in Doha door een miscommunicatie, blikt Van Vleuten terug in het Omroep Brabant-programma De Zuidtribune: “Wie z’n schuld het ook was, het was een miscommunicatie. Ik had wat anders in gedachten dan Dana Blue. Vervelend, maar zoiets gebeurt.”

Het toppaard wordt daarom nu met vervroegd pensioen gestuurd. Afgelopen week werd de knoop doorgehakt om niet meer met Dana Blue te trainen. Een pijnlijk verlies, vindt Van Vleuten. “We hebben mooie successen behaald en ik had een goede band met haar. Als ze ineens wegvalt, is dat vervelend. Het is inmiddels een jaar geleden, maar nu duidelijk is dat ze niet kan terugkeren, is dat wel een tegenvaller.”

Na de val had Van Vleuten al een goed alternatief met Beauville Z. Met dat paard deed hij mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Met hem gaat de ruiter nu verder. “Over een paar maanden staan de wereldkampioenschappen op de kalender. En met Beauville Z zijn ook de pijlen gericht op de Olympische Spelen van Parijs over twee jaar.”