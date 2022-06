112-nieuws: Automobilist achterop vrachtwagen • drie schapen gestolen

10.00

Een pizzabezorger in Rosmalen is zaterdagnacht overvallen. Bij de overval is geweld gebruikt en is er gedreigd met een mes. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Het 17-jarige slachtoffer fietste op de Kruisstraat in Rosmalen toen een auto naast hem kwam rijden. Het leek alsof de daders iets wilde vragen, dus stopte de bezorger. Op dat moment is hij met geweld beroofd, waarbij hij werd geslagen en geschopt. Ook is er gedreigd met een mes.