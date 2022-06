112-nieuws: man belandt met zijn auto in de sloot • onweersbuien verwacht

12.04

Een oudere man uit Cuijk is gewond geraakt, toen hij tijdens het wielrennen in botsing kwam met een scooterrijder. De fietser, volgens een 112-correspondent een man van in de zeventig, raakte bij de val gewond aan zijn knieën en hoofd. Hij kon zelf de ambulance in stappen en is overgebracht naar het ziekenhuis. De scooterrijder is na het ongeluk doorgereden en wordt gezocht door de politie.