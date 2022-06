112-nieuws: auto slaat over de kop op A58 • boot belandt in berm na ongeluk

06.34

Bij een ongeluk op de A58 is in de nacht van zaterdag op zondag een auto over de kop geslagen. Twee inzittenden raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde op de A58 tussen Tilburg en Breda. Twee auto's reden in de richting van Breda en vermoedelijk is een van de wagens achterop zijn voorganger gereden. Vervolgens is de auto al tollend over de kop geslagen om uiteindelijk in de berm te belanden.

De bestuurster van de wagen raakte gewond, zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De passagier van de auto kon door ambulancepersoneel ter plaatse worden geholpen aan een snee onder de wenkbrauw.

Allebei de auto's moesten door een bergingsbedrijf worden weggetakeld.