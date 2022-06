112-nieuws: brand bij Nyrstar in Bude • vrouw bedwingt brand met tuinslang

05.30

Een houten schuur aan Den Haas in Valkenswaard is rond kwart voor vier vannacht door brand verwoest. Een buurtbewoonster hoorde geknetter en ontdekte de brand in de schuur van haar achterburen. Ze belde 112 en probeerde het vuur vervolgens met een tuinslang te bedwingen tot de brandweer er was.

Brandweermensen bestreden het vuur van binnenuit. Volgens een 112-correspondent is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in de sensorlamp die aan de schuur was gemonteerd.