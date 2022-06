112-nieuws: file A2 richting Den Bosch • wielrenner aangereden in Zeeland

11.28

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man aangehouden, omdat hij in de tuin van een huis lag te slapen. Hij had geprobeerd in te breken in een schuur van een huis aan de Schaepmanlaan in Bergen op Zoom. De 38-jarige man is aangehouden.

LEES OOK: Man probeert in te breken in schuur maar valt in slaap