Aanmaakblokjesfabriek Fire-up keert niet terug op oude locatie na brand

Aanmaakblokjesfabriek Fire-Up keert niet meer terug op de oude locatie aan de Nedervonder in Oisterwijk. Dat is volgens het bedrijf na overleg met de gemeente besloten. Binnen een paar weken maakt het bedrijf bekend hoe het verder moet met de onderneming.

"Na overleg met de gemeente hebben wij besloten hebben om het magazijn op een andere locatie dan Nedervonder 13 te herplaatsen”, schrijft Fire-Up in een persbericht.

Er waren de laatste jaren meerdere problemen bij het bedrijf, dat wel een vergunning had. Diverse keren brak er brand uit bij het bedrijf, onder meer in 2013, 2016 en 2019. Fire-Up nam meerdere maatregelen om broei in de aanmaakblokjes te voorkomen, maar toch ging het vorige week opnieuw mis.

Vergunning

De gemeente Oisterwijk doet een groot onderzoek naar de oorzaak van de brand. Burgemeester Hans Janssen zei niet bang te zijn om 'afhankelijk van de resultaten van het onderzoek vergaande stappen te zetten in het kader van de vergunningverlening'. De fabriek kan de vergunningen kwijtraken.

Of dat reden is voor Fire-Up om nu toch te verhuizen is onduidelijk. De gemeente was donderdagavond niet bereikbaar.

Stank

Buurtbewoners zullen blij zijn met het vertrek van het bedrijf. Bij het productieproces van de aanmaakblokjes komt continu een vervelende geur vrij, zo zeggen ze. Wat de buurt precies ruikt, daar verschillen de meningen over. Het ruikt volgens de een naar afgewerkte zonnebloemolie en volgens de ander naar paraffine.

