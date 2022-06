112-nieuws: bestuurder rijdt boom omver • 2 gewonden bij steekpartij

05.00

Bij een steekpartij bij een huis aan de Ekkerstraat in Bergeijk zijn gisteravond laat twee mannen gewond geraakt. Het slachtoffer, een 32-jarige Pool, werd in zijn been gestoken. Ook de verdachte, een 37-jarige Pool, raakte gewond. Beiden zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld. De politie heeft het mes in beslag genomen.

Het gaat volgens de politie om een uit de hand gelopen ruzie, waarbij meerdere mensen betrokken waren. Er waren twaalf mensen aanwezig, allemaal van Poolse en Hongaarse komaf. Wat precies de aanleiding was van de steekpartij, is nog niet duidelijk. De betrokkenen moeten nog met behulp van een tolk worden gehoord.

Er kwamen nogal wat agenten richting de Ekkerstraat. Zij troffen bij het bewuste huis meerdere mensen aan. Iedereen moest op de stoep gaan zitten om zich volgens een 112-correspondent vervolgens binnen een voor een te legitimeren. Op foto's is te zien dat de ramen van de voordeur van het bewuste huis kapot zijn. Ook is de deur besmeurd en zitten er donkere vlekken op de muur en de oprit. Het is niet duidelijk of het gaat om bloedvlekken.