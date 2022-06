Een kaarsenmakerij en textielgeschiedenis in deze enorme stadsvilla

De villa ligt in hartje Helmond (foto: vb&t Makelaars). Foto: vb&t Makelaars Foto: vb&t Makelaars Foto: vb&t Makelaars Foto: vb&t Makelaars Volgende Vorige 1/5 De villa ligt in hartje Helmond (foto: vb&t Makelaars).

Deze stadsvilla aan de Zuid-Willemsvaart in Helmond staat bol van de historie. Eerdere bewoners waren namelijk de grondleggers van de textielindustrie in de stad. En in het bijgebouw werden jarenlang kaarsen gemaakt. Claudia (51) en Hans (61) verkopen hun stadsvilla en een stukje van die Helmondse geschiedenis. Je moet er wel flink voor in de buidel tasten: er hangt een prijskaartje aan van bijna twee miljoen euro.

Evie Hendriks Geschreven door

"De villa staat bekend als het huis met de klok", vertelt bewoonster Claudia. Ze doelt op de klok die buiten in een torentje boven het huis hangt. De klok luidt doordeweeks ieder uur van acht tot zes. Al heeft Claudia geen idee waarom. "Het zal iets te maken hebben gehad met het laten zien van status."

De klokkentoren is typerend voor het huis (foto: vb&t Makelaars).

Van andere delen van het huis weet de bewoonster wel wat de geschiedenis is. Zo is het bijgebouw bij de villa tachtig jaar geleden neergezet om er kaarsen in te maken. Dat gebeurde tot de jaren zeventig van de vorige eeuw. Inmiddels is de ruimte omgebouwd tot kantoorruimte.

De oude kaarsenfabriek zit in de achtertuin van het huis (foto: vb&t Makelaars).

In de oude kaarsenfabriek zit nu vergaderruimte (foto: vb&t Makelaars).

Daarnaast spelen eerdere bewoners van de villa een grote rol in de Helmondse geschiedenis. "Na de bouw in 1853 woonden de familie Bots in het huis." Textielbedrijf Bots-Pistorius vestigde zich in 1791, ver voor de tijd van Vlisco, in de textielstad.

"Hij verkocht de villa om de firma te redden."

"Zij verkochten het huis in 1857 aan de familie Raymakers van het textielbedrijf Raymakers & Co. Mijn vader is lang directeur geweest van dat bedrijf. Toen het slecht ging met de zaken heeft hij deze villa verkocht om de firma te redden."

De authentieke details in het huis zijn goed te zien (foto: vb&t Makelaars).

Een van de vele zitgedeeltes die het huis heeft (foto: vb&t Makelaars).

Toen Claudia en haar man drie jaar geleden besloten om naar de stad te verhuizen, twijfelden ze dan ook geen moment toen ze dit huis konden kopen. "We woonden eerst afgelegen maar dat was niks voor ons. We wilden meer in de drukte wilden wonen, en we besloten dat dan ook maar meteen goed te doen." Het huis ligt namelijk in het hartje van Helmond recht tegenover het Havenplein, een uitgaansgebied in de stad. "De kinderen konden rollend naar huis na het uitgaan", lacht ze. De kinderen zijn inmiddels het huis uit en daarom wordt de villa te groot voor Claudia en Hans, maar afscheid nemen van het huis doen zij met een dubbel gevoel. "We zijn echt verliefd geworden op de stijl van het huis. Alle klassieke details zoals de plafondornamenten en de wandlambriseringen zijn behouden tijdens een restauratie in 2011."

Recht voor de deur bij het Havenplein (foto: vb&t Makelaars).

De villa ligt aan de Zuid-Willemsvaart in Helmond (foto: vb&t Makelaars).

De klassieke details zijn behouden (foto: vb&t Makelaars).

Hoge wandlambriseringen horen bij de stijl van de villa (foto: vb&t Makelaars).

De keuken in het huis (foto: vb&t Makelaars).

Een van de badkamers in het huis (foto: vb&t Makelaars).

Vanaf de slaapkamer kijk je recht op de stad uit (foto: vb&t Makelaars).

Een andere slaapkamer in het huis (foto: vb&t Makelaars).