112-nieuws: Motoragent botst tegen crossmotor • loos alarm in Oirschot

Een man (25) is woensdagnacht overleden nadat hij is aangereden door een automobilist op de kruising van de Ringbaan Noord en de Waalstraat in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart over een.

Eerder donderdagochtend brachten we het bericht dat de man zwaargewond raakte bij het ongeval. De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat de man is overleden.

De bestuurder van de auto is een 23-jarige man uit Amsterdam. Zijn auto is in beslag genomen in het belang van het onderzoek.

