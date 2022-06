Dutchbatter Antoon blij met eerherstel: 'Maar excuses moeten gemeend zijn'

Bijna 27 jaar na de val van Srebrenica en de daaropvolgende moord op ruim achtduizend moslimmannen, gaat het kabinet zaterdag dan toch erkennen dat de Nederlandse militairen van Dutchbat III op een kansloze missie werden gestuurd. Antoon van de Wiel (67) uit Oisterwijk was een van hen en kan niet wachten op de excuses. "Ik ga vol goede hoop naar Schaarsbergen."

En dan valt het bij Antoon nog relatief mee. "Ik ken mannen die nog steeds absoluut niet terug willen en durven naar Bosnië. Die kunnen dat geestelijk en fysiek niet aan. En zeker tien jongens hebben later zelfmoord gepleegd. Wat daar in Bosnië gebeurd is, heeft met letterlijk iedereen iets gedaan."

Nog altijd staan de beelden vol ellende op Antoons netvlies gegrift. "Ik had een week voor mijn uitzending toevallig Schindler's List over de Tweede Wereldoorlog gekeken. Nooit verwacht dat ik vier maanden later diezelfde ellende met mijn eigen ogen zou zien."

Want Antoon zelf weet dondersgoed wat zich heeft afgespeeld rondom de val van de enclave. "Als je een eenheid wegstuurt om iets of iemand te beschermen, dan moet je ze wel het juiste materiaal meegeven." Dat gebeurde niet. "Met een klappertjespistool kun je geen olifant omver schieten."

Daarbij speelden ook de reacties na thuiskomst een grote rol. "We kregen de verwijten dat we erbij stonden te kijken, maar niks deden. En nog steeds hoor ik het weleens. 'O, jij was er zo eentje van Srebrenica?' Vol minachting. Ik reageer er niet op, want dan gaat mijn stem omhoog. Dat is het niet waard."

Ook in Bosnië zelf stonden de militairen machteloos. "We werden tegengewerkt en kwamen nauwelijks in of uit de enclave. Verder zouden we back-up krijgen vanuit de lucht, maar die kwam niet. En het is niet dat we helemaal niks hebben gedaan. Er is wel degelijk op de vijand gevuurd, maar daar hoorde je later niks over."

Dat het zoveel jaar na dato nog veel pijn doet, moge duidelijk zijn. En dus is Antoon maar wat blij dat het kabinet nu eindelijk met eerherstel komt. Zullen premier Rutte en minister van Defensie Ollongren in de Oranjekazerne in Schaarsbergen honderden veteranen toespreken.