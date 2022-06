112-nieuws: twee auto's botsen in Breda • fietser gewond bij ongeval

08.07

In een tuin van een appartement in Oss is dinsdagochtend een jacuzzi in de fik gevlogen. De politie en brandweer rukten daarom uit. Ook een tent die de jacuzzi bedekte en een struik vatten vlam. De brand is waarschijnlijk in de loop van de nacht ontstaan. De bewoner probeerde het vuur eerst met een tuinslang te blussen. De brandweer maakte het klusje daarna af. Waarschijnlijk is de brand veroorzaakt door kortsluiting.