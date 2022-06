112-nieuws: brand in verzorgingstehuis • gewonde bij ontploffing

14.19

Aan de Reggestraat in Oss zijn is zeker een gewonde gevallen bij een bedrijfsincident. Het zou gaan om een ontploffing. Er zijn meerdere ambulances en een brandweerwagen op de melding afgekomen. Ook is er een traumahelikopter geland. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant is er een snelkookpan in een keuken ontploft. De aard van de verwondingen is nog onduidelijk.