Ed en Ralph willen hun dorp terug: 'Overlast azc is helemaal niet minder'

Het station in Maarheeze daar voelen veel inwoners zich niet veilig meer. Ze wijzen naar een groep inwoners van het azc in Budel, die nog steeds voor veel overlast zorgt in het dorp. Dat terwijl het COA eerder deze week nog meldde dat het juist veel rustiger zou zijn geworden buiten de muren van het azc. Volgens zelf bijgehouden cijfers van het azc zouden er de afgelopen maanden veel minder problemen zijn geweest. Daar denken veel inwoners uit Budel en Maarheeze heel anders over.

De parkeerplaats voor het station in Maarheeze is snikheet. Sarah Verhoeven wacht er op een trein. "Ik sta liever niet op het perron", zegt ze. "In dat hokje staan vier mannen. Daar durf ik niet bij te staan. Ik wacht liever hier." Misschien zijn de mannen in het hokje wel helemaal onschuldig, maar de angst van Sarah voor groepen gekleurde mannen op het perron in Maarheeze zit inmiddels diepgeworteld. "Terwijl ik door mijn afkomst zelf te maken heb gehad met racisme, ik weet hoe het voelt." Sarah zegt inmiddels drie keer keer lastig te zijn gevallen nadat ze in Maarheeze op de trein naar Weert was gestapt. "En drie keer heb ik alarm moeten slaan en ben ik onder begeleiding terug naar huis gebracht." Het zijn telkens jonge mannen geweest, met een negroïde of Noord-Afrikaans uiterlijk, volgens Sarah. Ze spreken Engels, komen bij haar zitten en vallen haar lastig. Op het perron roepen ze naar Sarah en lopen ze haar achterna. En Sarah is niet de enige die overlast ervaart op het station.

"Als ik alleen ben, denk ik wel eens, zou er alsjeblieft iemand bij me kunnen komen staan."

"Ik heb een keer gezien hoe iemand werd bestolen, gelukkig grepen andere mensen in en lukte het niet", vertelt een meisje in de fietsenstalling dat liever anoniem wil blijven. "Ik word ook vaak lastiggevallen en aangesproken. Ik ben het inmiddels wel gewend en negeer het gewoon. Maar als ik alleen ben, dan denk ik wel eens, zou er alsjeblieft even iemand bij me kunnen komen staan?" Volgens de NS is het aantal zwartijders op het traject langs Maarheeze de afgelopen maanden gestegen. En met die zwartrijders neemt ook de intimidatie en overlast toe, zegt een woordvoerder. De NS voert extra controles en toezicht uit op het traject, maar kan niet alles voorkomen. De angst van de dorpsjeugd voor het station Maarheeze is een grote zorg van Ed Kalders en Ralph Sprankenis, beiden van de winkeliersvereniging. "Geen vrijgezelle vrouw gaat daar in de trein", zegt Ed. Maar het is niet alleen het treinstation. "Als vrouw sporten langs visvijver 't Tipke kun je ook wel vergeten."

"Na de steekpartij weer meer onrust."

Woensdagavond vond in het azc een 'mogelijke' steekpartij plaats. En dus is het azc weer het gesprek van de dag. "Je ziet dan weer onrust", zegt Ralph. "En je vraagt je angstig af, wanneer komt er hier in de straat een steekpartij? We willen ons dorp terug." Deze week kwam het coa met cijfers waaruit bleek dat het aantal incidenten in de dorpen rond het azc flink zou zijn afgenomen, maar Ed en Ralph geloven er niets van. "Het is helemaal niet afgenomen, die cijfers kunnen niet kloppen." Diefstal, intimidatie, overlast, bij mensen in de tuin poepen of daar pizzadozen weggooien, volgens de inwoners die donderdag winkelen in het centrum is het nog steeds aan de orde van de dag. "Mensen halen hun boodschappen niet meer in Maarheeze, want ze willen niet geconfronteerd worden met de agressie en intimidatie", zegt Ed. "En de ondernemers merken dat aan hun omzet."

"Mensen nemen het heft in eigen hand, daar moet je voor waken."