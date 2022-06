112-nieuws: fietsster gewond na aanrijding • 18-jarigen aangehouden

09.03

In een pand op de Karnemelkstraat in Breda woedt een brand. Volgens brandweerman Richard, die de brand heeft geblust, begon de brand in een meterkast van de fietsenwinkel. Doordat er weinig zuurstof was, kwamen er grote zwarte rookwolken vrij. Boven de fietsenwinkel zit een studentenhuis. Toen de brandweer aankwam, zaten daar nog studenten binnen. Niemand is gewond geraakt. Rond tien uur is de brand onder controle. De brandweer is nog bezig met nablussen.

Volgens de Veiligheidsregio is er sprake van rookschade in het studentenhuis. Stichting Salvage is aanwezig om te kijken hoe de schade hersteld kan worden. Wanneer de bewoners hun huis weer in mogen, is niet duidelijk.