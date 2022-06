112-nieuws: geen treinen tussen Breda en Roosendaal • 3 inbrekers gepakt

14.35

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag drie verdachten opgepakt van een woninginbraak. Dat was op het Schorrenkruid in Bergen op Zoom. Ze stonden in de tuin van het huis en probeerden er vandoor te gaan toen ze merkten dat de politie er was. Ze kwamen niet ver door de inzet van politiehonden Bruno en Indra. Even later troffen agenten vlakbij een auto aan waar meer spullen in lagen, die vermoedelijk bij een eerdere inbraak waren buitgemaakt. De verdachten zijn mannen van 24 en 29 jaar oud en afkomstig uit Bergen op Zoom. De derde verdachte is 38 en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.