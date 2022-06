Zomervakantie: de kat gaat naar het pension en de Oekraïners naar de opvang

Gemeenten bereiden zich voor op een nieuwe toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Niet uit Oekraïne zelf, maar vanuit gastgezinnen in Nederland. Die willen stoppen met de opvang, bijvoorbeeld omdat de zomervakantie eraan komt en ze de Oekraïners niet alleen in hun huis willen laten. "De kat gaat naar het pension en de Oekraïners gaan naar de opvang. Dat is de rauwe werkelijkheid", zegt een van de betrokkenen.

ANP Geschreven door