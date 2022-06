112-nieuws: scooterrijder zwaargewond in Oss • grote schuurbrand in Asten

15.15

Aan de Wouwbaan in Roosendaal is een Franse brisantgranaat gevonden. Vermoedelijk is het explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist en achtergelaten door een magneetvisser. Na de vondst zijn de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. De ontsteking zou niet meer aanwezig zijn. De granaat is door de EOD meegenomen en zal ergens anders tot ontploffing gebracht worden. Wanneer de granaat is aangetroffen en hoe lang het er heeft gelegen, is onbekend.