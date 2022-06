112-nieuws: man uit Chaam overleden bij bedrijf in Tilburg • rommel op A59

10.53

Een man is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens werkzaamheden in een gebouw aan de Kasteel-Traverse in Helmond. Volgens een 112-correspondent zou er sprake zijn van elektrocutie. Brandweer, politie en ambulancepersoneel werd opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat hij aan het doen was, is de 112-correspondent niet bekend.