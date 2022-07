112-nieuws: auto botst op trailer op A17 • man vast na brand bij flat

23.46

In een scherpe bocht op de Zoggelsestraat in Heesch is zondagavond rond elf uur een automobilist tegen een boom gebotst. Dit gebeurde vlakbij de Nieuwe Erven. In de auto zaten meerdere mensen. Volgens een 112-correspondent zouden twee van hen zwaargewond zijn. De brandweer moest het dak van de auto halen om zeker een van hen te kunnen bevrijden. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli. Een van de inzittenden is onder begeleiding van de trauma-arts in een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.