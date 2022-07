112-nieuws: keukenbrand snel geblust • toedracht motorongeluk onduidelijk

06.30

De brandweer is even na zes uur dinsdagmorgen gealarmeerd voor een brand in een flatcomplex aan de Epelenberg in Breda. Een van de bewoners raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, de ander werd gecontroleerd, maar mankeerde niks..

Het vuur was snel geblust. De brandweer gaat bij de buren controleren of daar nog problemen zijn en of de flatwoningen geventileerd moeten worden. Over de oorzaak van het brandje, dat gepaard ging met nogal wat rook, is niets bekend. De woning waar het vuur woedde, staat op de vierde en hoogste verdieping van het flatgebouw. Uit voorzorg waren ook diverse politiewagens en een ambulance op de melding afgekomen.